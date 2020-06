AMLO dice que convencerá de su proyecto de transformación a "los conservadores"

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que convencerá de su proyecto de transformación de México a sus adversarios políticos “los conservadores”, durante la segunda parte de la entrevista con Epigmenio Ibarra.

La segunda entrega de la entrevista, de duración de una hora con 11 minutos, se dio en Palacio Nacional y López Obrador muestra los jardines, patios y salones de juntas a Ibarra.

La transformación se necesita y es benéfica y los voy a convencer a que participen porque es en bien de todos. Son conservadores, no quieren apostar a lo nuevo, el conservadurismo es eso mantener el statu quo, mantener privilegios, no cambiar”, dijo.

López Obrador agregó que busca “invitarlos a que busquemos un modelo nuevo, sobre todo una forma distinta de convivencia, más fraterna, más humana, más solidaria”.

“Que nos tratemos como hermanos. Eso se va a ir logrando. No creas que me preocupa mucho la oposición por su agresividad, porque no tienen apoyo como para llevar a cabo movimiento en contra del gobierno caserolescos como pasó en Chile. No, no los veo, no”, dijo.

El mandatario habló de los ataques que ha recibido de sus adversarios políticos y ejemplificó con casos como el movimiento feminista y la pandemia de Covid-19.

“Cuando el movimiento feminista se montaron. Me hicieron parecer contrario al feminismo y sobre todo machista. Quisieron motivar ese sentimiento”, dijo.

El mandatario recordó que pasó lo del movimiento feminista y llegó la pandemia de coronavirus.

“Y lo mismo, estaban ya esperando las escenas de horror. La saturación de hospitales, los muertos”, precisó.