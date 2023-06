AMLO dice que aún no hay arreglo con productores de trigo y maíz y que actúa con cautela; se abrirán mesas de diálogo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Aún “no hay arreglo” con productores de Sonora que mantienen un plantón en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para exigir un aumento en los precios de garantía del trigo y del maíz, pero se abrirán mesas de diálogo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario su postura sobre la exigencia de los productores de Sonora, Baja California y otros estados de que la tonelada de trigo se pague en 8 mil pesos y la de maíz en 7 mil.

Pues todavía no hay un arreglo, aún cuando ya hemos nosotros ofrecido mejorar el precio de garantía del maíz, del trigo harinero, desde luego frijol arroz, leche eso se mantiene con precios de garantía”, contestó.

Piensa AMLO cómo ayudar a pequeños productores

El mandatario destacó que ha estado al tanto de lo que sucede en Sonora y que está “pensando en cómo ayudar”, aunque su gobierno le ha dado prioridad a los pequeños productores.

“He estado viendo lo que está sucediendo en Sonora, en Sinaloa. Ayer me lo planteó el gobernador de Tamaulipas para el sorgo, pero es lo mismo; entonces estoy pensando cómo ayudar a los productores, son dos propósitos: la autosuficiencia energética y alimentaria, pero lo que queremos es que haya justicia”, indicó.

López Obrador precisó que “no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más al que tiene menos. Esa es la justicia y eso es lo que estamos haciendo, procurando, pero todos son atendidos y sí se van abrir mesas, va a llegarse a acuerdos”.

Acuerdos en Sinaloa

El Presidente destacó que en el caso de los agricultores de Sinaloa, se acordó con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) la compra de un millón de toneladas de maíz, así como la entrega de fertilizantes gratuitos.

“Se está viendo también qué medidas tomamos para proteger el comercio interno, a los productores nacionales en donde no tenemos Tratado de Libre Comercio. No podemos hacer esto con Estados Unidos, pero sí con otros países donde no tenemos tratado comercial sí podemos tomar medidas para aumentar aranceles, que no se permita la importación para que el precio al productor mejore”, explicó.

Y agregó: “Porque todo esto tiene que ver con las grandes empresas agroindustriales que compran entonces, fijan precios a veces muy bajos y son los que controlan el mercado y por eso también nosotros tenemos que actuar con cautela porque antes se entregaban subsidios, pero fundamentalmente a los de arriba”.