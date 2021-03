AMLO dice que a hombre que llegó a hasta él durante mañanera en Palacio Nacional “no lo vio nadie” 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al hombre que burló ayer la seguridad de Palacio Nacional y llegó hasta él durante la conferencia matutina “no lo vio nadie” y no se sabe la hora en la que ingresó.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el suceso y si hay una investigación e incrementará su seguridad, debido a que el hombre logró tocarlo, incluso rodearlo con los brazos.

“Eso fue una persona que se introdujo, no sé exactamente la hora, van a informar a detalle. No lo vio nadie, estuvo un tiempo, vamos a decir no escondido, sino en espera de que comenzara la conferencia y apareció. Pero no tenía intención de dañar, quería llegar aquí y lo logró”, dijo.

López Obrador precisó que se tomarán medidas en materia de seguridad, pero “nada extraordinario”.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, todos vamos a actuar con responsabilidad y respeto. Ayer lo dije, son gajes del oficio, puede resultar molesto que insulten; por ejemplo, pero ese es nuestro trabajo, y más cuando se está llevando a cabo una transformación”, dijo.