AMLO dice que Monreal debe quedarse en coordinación de bancada de Morena en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.-Que Ricardo Monreal Ávila siga al frente de la coordinación de los senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a pesar de haber votado en contra de la reforma electoral, sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO fue cuestionado sobre si sería conveniente que otro senador que defienda los intereses de la 4T en el Senado de la República debería tener la coordinación de la bancada.

Te puede interesar: AMLO asegura que en reforma electoral “no hay nada inconstitucional”

Yo no estoy a favor de las expulsiones, ellos lo deciden. A mí sí me gustaría que él siguiera, porque sino nuestros adversarios van hacer un escándalo, no pasa nada”, contestó.