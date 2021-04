AMLO dice que Ciro Gómez Leyva admiraba a Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el periodista Ciro Gómez Leyva “era admirador” de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, hoy acusado por narcotráafico en Estados Unidos.

“Yo me acuerdo que Ciro Gómez Leyva era admirador de García Luna. El que está en Milenio, Carlos Marín (también). Tenía a García Luna un cuarto con equipos y los llevaba ahí y salían: ‘¡wow!'”, dijo.

Ciro Gómez Leyva y Carlos Marín admiraban a Genaro García Luna: AMLO. pic.twitter.com/DRksIwTZkX — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 6, 2021

Antes los comentarios del AMLO, Ciro en su programa Por la mañana en Radio Fórmula, señaló que el presidente también desayunó con él.

“El Presidente está limitado para tocar varios temas por la veda electoral y parece que la estrategia que definió fue: ‘regreso a golpear periodistas, medios de comunicación, intelectuales’ “, aseguró el conductor.

Agregó:

“No se acuerda que yo con quien desayunaba antes era con él, cuando me invitaba a desayunar, que por cierto se desayunaba mal, me invitaba a mí y a veces con Denise Maerker, pero con García Luna no señor presidente. Está mintiendo”, afirmó el comunicador y reiteró que López Obrador “está desesperado porque no tiene como llenar las dos horas de sus mañaneras”.