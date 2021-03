AMLO dice que 25 gobernadores se adhirieron a Acuerdo a Favor de la Democracia; espera que se sume CPA

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Orador informó que 25 gobernadores, incluida la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya se unieron al Acuerdo Nacional a Favor de la Democracia para las próximas elecciones.

“No está la gobernadora de Sonora (Claudia Pavlovich Arellano), estoy seguro que lo hará”, dijo durante su conferencia matutina.

López Obrador precisó que los gobernadores que ya se adhirieron han manifestado su adhesión al acuerdo a favor de la democracia. Les agradecemos mucho su confianza, hay que esperar, porque es muy probable que se adhieran más a este acuerdo”.

La semana pasada el mandatario los convocó a que “juntos hagamos historia” a través de una carta.

“Me dirijo a ustedes para hacerles con absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades y autonomías constitucionales

una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el propósito de establecer una auténtica democracia en nuestro País”, llamó.

López Obrador se comprometió a “respetar y hacer respetar la voluntad del pueblo” y los llamó a establecer un “Acuerdo Nacional en favor de la Democracia”.

“Por mi parte actuaré con rectitud y en defensa de la soberanía popular. Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, que no se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado, no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, evitar el acarreo, relleno de urnas y falsificación de actas”, dijo.