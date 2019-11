AMLO dice no tener información sobre denuncia contra ‘Kiko’ Vega

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no contar con información sobre la denuncia de Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, en contra de Francisco Vega de Lamadrid, ex mandatario emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

Grupo Healy le preguntó al Presidente su opinión sobre la denuncia interpuesta por el gobierno actual de Baja California por desvío de recursos en contra del ex gobernador.

“No, no tengo información y no puedo hacer ningún comentario porque no conozco en qué términos y en qué instancia; puede ser que la denuncia se haya presentado en el estado y no nos corresponde a nosotros”, contestó.

La denuncia interpuesta en contra de Vega de Lamadrid y otros de sus colaboradores se realizó ante la Fiscalía General del Estado de Baja California.