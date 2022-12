CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios que se presenten las pruebas sobre el presunto acarreo de personas a su marcha del domingo 27 de noviembre.

Es una denuncia, que presenten las pruebas. Yo tengo el tribunal de mi consciencia que es el que me preocupa, si uno hace algo malo y si se tiene consciencia no puede uno estar tranquilo”, dijo.

Durante su conferencia matutina en Veracruz, el mandatario fue cuestionado sobre las denuncias de la oposición sobre el presunto “acarreo” a la marcha del domingo pasado en la Ciudad de México.

“Están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a (Benito) Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos, decía ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible'. No hacen más que denunciar y criticar y cuestionar, insultar”, contestó.

AMLO dice a oposición que presente pruebas de acarreo en marcha del 27N. Foto: Especial

Esto dijo a adversarios que lo acusan de practicar magia negra

López Obrador llamó “simuladores” a sus adversarios y los acusó de estar tan “desesperados” que lo acusan hasta de practicar magia negra.

“No hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”, precisó.

El Presidente ejemplificó con un tuit de Pedro Ferriz de Con, quien lo acusa de recurrir a brujería para acumular poder.

“Nos acusa de que se practica en el Palacio magia negra, ¿no quieren volver a ver el Face de Ferriz?, vamos a ponerlo, porque esto nos ayuda mucho a entender la desesperación”, dijo.