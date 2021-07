AMLO descarta problemas en compra de la refinería Deer Park

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el llamado del congresista estadounidense Brian Babin de revisar, incluso negar la venta de la mitad de la refinería de Deer Park, en Texas, a Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sigue firme esta compra y que "no va a haber problema".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que es "cosa" de buscar al senador estadounidense y convencerlo con argumentos.

No, no, no va a haber problema. Es cosa de buscar al senador que hizo este planteamiento y explicarle y convencerlo con argumentos, no hay ningún problema. Sigue firme la compra de la refinería de Texas", dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional.