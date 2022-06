AMLO denunciará a Vulcan Materials ante la ONU por desastre ecológico en Playa del Carmen

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que denunciarán ante la ONU desastre ecológico causado en México por la empresa Calica, perteneciente a Vulcan Materials de Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anunció, sin dar una fecha exacta, por ocasionar un desastre ecológico en Playa del Carmen, Quintana Roo, además de que adelantó que estudia que se presente una notificación a las bolsas de valores en donde cotice la empresa.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal advirtió que mientras él esté al frente de la Presidencia y "apegado a la legalidad" no permitirá que Vulcan Materials extraiga materiales pétreos por medio de Calica.

Ya se tomó la decisión de cancelar por completo la obra, y así como ellos acudieron a tribunales internacionales, nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales. No dejamos, no cancelamos la posibilidad del acuerdo, pero mientras estemos en el gobierno, apegados a la legalidad, no vamos permitir que se extraiga material de construcción de Calica".