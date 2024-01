AMLO defiende su megafarmacia: "no por una persona significa que no sirva"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si un paciente no tiene un medicamento en la Megafarmacia del Bienestar, no significa que esta no funcione.

El Mandatario reclamó a los medios de comunicación de orquestar una campaña en contra de su gobierno por la falta de medicamentos porque -dijo- ya no reciben recursos de publicidad y del negocio de la compra de medicinas.

Me traes ese fragmento de alguien que dice que no me han entregado el medicamento, puede ser, pero no por una persona se puede decir que no sirve la mega farmacia y nos van a estar cuestionando al respecto”, dijo el Mandatario al escuchar en la “mañanera” el testimonio de una paciente que solicitó un medicamento a la Megafarmacia y le piden esperar.

Inauguración de la Megafarmacia del Bienestar.

“En la mega farmacia hay todos los medicamentos, en esta semana estarán con nosotros los respetables del abasto de medicinas en general”, dijo.

Te puede interesar: Megafarmacia de AMLO llevará con solo una llamada medicamentos a quien lo necesite

Reclama AMLO que llamadas a megafarmacia sean para ver si funciona

El presidente López Obrador reclamó que un porcentaje de las llamadas que se hacen en la Megafarmacia son de “compañeros” periodistas, para ver si funciona, porque quieren demostrar que no hay medicamentos.