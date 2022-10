AMLO defiende a Denise Dresser tras agresión en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la manifestación el día de ayer en contra de la militarización en el Zócalo, la politóloga Denise Dresser se vio obligada a retirarse tras sufrir agresiones de parte de otros manifestantes.

Más tarde, Dresser subió un video a redes sociales explicando la situación y lamentando las agresiones en su contra después de años de asistir a estas manifestaciones sin importar el gobierno en turno.

Luego de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su apoyo a la politóloga y llamó a fomentar el respeto entre todos y dejar al lado las hipocresías y prejuicios.

Debe continuar el debate, que haya respeto y también no maniqueísmo o hipocresía; maniqueísmo es ver las cosas en blanco o negro, buenos o malos y no a la hipocresía, no solo quejarnos cuando nos conviene o cuando nos cuestionan a nosotros o cuando no nos conviene opinar, que no haya hipocresía, expresó el presidente.