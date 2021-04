AMLO dará a conocer el montaje presentado por Carlos Loret de Mola sobre Florence Cassez

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que solicitará a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ofrezca detalles sobre el montaje del arresto de la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, que fue presentado en vivo en el programa de Carlos Loret de Mola en Televisa.

El mandatario indicó que el día de mañana.se aclarará a la mayoría de los ciudadanos cómo se organizó el montaje televisivo, el cual terminó con la condena de 60 años de cárcel para Cassez, quien fue liberada luego de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó violaciones en su proceso.

AMLO señaló que por instancias internacionales se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos, lo que permitió que Cassez obtuviera su libertad y que su salida del país fue cuestionada.

Ante esto, el presidente solicitó permiso de Televisa para la reproducción del momento en el que se llevó a cabo el montaje, que dicen fue ordenado por Genaro García Luna, es secretario de Seguridad de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

“Le vamos a pedir a Televisa que nos preste lo del montaje (sobre la detención de la supuesta banda conocida entonces como Los Vallarta, y que es hizo con apoyo de ese medio de comunicación)”, detalló.

“Va a ser importante recrear ese momento”, señaló López Obrador al referir que este miércoles hablará sobre dicho montaje registrado el 9 de diciembre de 2005.

Ex jefe de información: Loret de Mola sí sabía del montaje en el caso Florence Cassez

Juan Manuel Magaña, quien fuera jefe de información del programa Primero Noticias, que conducía Carlos Loret de Mola, aseguró que el periodista siempre supo que el arresto de Florance Cassez fue un montaje.

En entrevista con Julio Astillero, Magaña afirmó que Loret mentía en sus declaraciones de que no se dio cuenta de que todo estaba armado.

Dice yo no fui, yo no me di cuenta, yo no organicé, yo no planeé, yo no me coludí y esta es la verdad. O sea, absolutamente mentiras, pero ya lleva más de 15 años mintiendo", declaró.

El ex jefe de información indicó que en aquellos años en el programa de radio que también era conducido por Carlos Loret de Mola empezó a haber mucha intromisón del gobierno, para aparentar que luchaban contra el crimen y el narcotráfico.

Asimismo, agregó que el caso del montaje se debió a un mecanismo entre el gobierno y la empresa Televisa, y que Loret fue el que estuvo en medio.

Sobre el tema del caso Cassez, Magaña comenta que Loret de Mola estaba completamente al tanto de lo que ocurría, pues se encontraba más inmiscuido en esos temas. Por otro lado, agregó que este tipo de prácticas eran comunes, “casi obligatorias” en el actuar cotidiano del programa.

En cuanto al deslinde que hace Loret de Mola sobre que nunca supo que era una escenificación, Juan Manuel Magaña dice que esas declaraciones del periodista eran de esperarse, y que Loret tiene trabajado el hábito de mentir en diversas ocasiones por instrucciones también superiores.

El año pasado Carlos Loret de Mola dijo que no se dio cuenta de que el arresto de Florence Cassez fue un montaje.

"Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años", dijo el periodista en su cuenta de Twitter.

Agregó:

"Yo cometí un error, no me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo haber sido cómplice de una escenificación. Uno comente errores, este fue el más grave y lo he reconocido y he pedido disculpas".

Así fue el caso Florence Cassez

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló que el ex presidente Felipe Calderón ejerció presión sobre él en los casos de la guardería ABC y contra la liberación de Florence Cassez.

En una conferencia de prensa, en el edificio sede del Máximo Tribunal, dio a conocer la noticia. Para recordar el caso de la francesa, acusada de secuestro, hacemos un recuento:

2003.- La francesa Florence Cassez ingresa a la Ciudad de México como turista.

2005.- Cassez trabaja para un grupo hotelero y vive con su novio Israel Vallarta, presunto integrante de una banda de secuestradores.

El 9 de diciembre de este mismo año, la extinta PGR informó que había desmantelado al grupo "Los Zodiacos", y que entre los integrantes se encontraban Florence Cassez e Israel Vallarta. Este grupo delictivo fue relacionado con al menos 10 plagios y un homicidio.

Este día se transmitió por televisión que un equipo de la AFI ingresa al rancho "Las Chinitas", ubicado cerca de la carretera México-Cuernavaca, y logra liberar a tres personas secuestradas.

Florence Cassez en el arresto. Foto: AP

2006.- El gobierno de México reconoció que la detención, transmitida por televisión, fue recreada y confesó que habían sido un día antes la detención de la francesa y su novio.

2008.- Cassez es sentenciada a 96 años de prisión por el secuestro de cuatro personas y posesión de armas de fuego.

2009.- Reducen a 60 años la condena de la francesa tras una apelación.

En marzo del mismo año, el entonces presidente Felipe Calderón afirma que Cassez no será extraditada a Francia y continuará su condena en México. Dos meses después, se presenta el testimonio de David Orozco, integrante de "Los Zodiacos", quien hunde más a la joven tras acusarla de planear y ejecutar plagios, así como cuidar a las víctimas.

2010.- El gobierno de México confirma que el caso Florence Cassez está concluido y es declarada culpable con base a las pruebas y evidencias presentadas.

En mayo de este año, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, solicita a Felipe Calderón que la ciudadana francesa sea entregada a ese país para que allá cumpla su condena.

Florence Cassez. Foto: AP

2011.- Asociaciones civiles se unen para exigirle al Poder Judicial "no ceder" ante las presiones de Francia.

En febrero, la Suprema Corte ratifica la sentencia de Florence Cassez. Esta decisión origina diferencias diplomáticas entre México y Francia.

Cuatro meses más tarde, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, José Clemente Cervantes, ordena la liberación de varios supuestos miembros de "Los Zodiaco".

2012.- La Primera Sala de la Suprema Corte ordenó la libertad inmediata de Florence Cassez, gracias a los decisivos votos de los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.