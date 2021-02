AMLO da negativo a Covid-19 en nueva prueba

CIUDAD DE MÉXICO.- "Me da mucho gusto comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno y ya salí negativo (a Covid-19)", anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un estreno en su canal de You Tube.

El mandatario indicó que pese al resultado, él esperará unos días para seguirse recuperando en aislamiento, estado en el que se encuentra desde el pasado 24 de enero, cuando informó de su contagio de coronavirus.

López Obrador aseguró no tener desánimo y sentirse mejor, incluso caminó algunos metros en el video que subió a su perfil para "demostrar su estado de salud".

En la conferencia de prensa sobre Covid-19 en México, López-Gatell recordó que el mandatario ya cumplió una semana y media desde que inició con los síntomas de la covid-19.

"Va muy bien el presidente, como hemos dicho toda la semana. Prácticamente no ha habido variación. Prácticamente desde el inicio estaba asintomático, solamente con febrícula los dos primeros días", añadió el funcionario.