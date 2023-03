AMLO cuestiona a EU: Pasa la droga y allá no se arresta a nadie y sus agencias no hacen nada

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó a Estados Unidos de que allá entra la droga y no se arresta a nadie.

“Pasa la droga a EU y allá no hay bandas, no hay capos, pero también sus agencias no ven nada, no actúan”, comentó en conferencia de prensa.

AMLO también reveló que recientemente destituyeron al agente de la DEA en México, Nicholas Palmeri, por vínculos con jefes de la delincuencia en México.

Solo lo destituyeron porque le encontraron vínculos con jefes de la delincuencia en México y ya no hay información, ahí sí no hay un comunicado del Departamento de Estado”, mencionó el mandatario.

Cabe mencionar que la DEA quitó de su cargo al director de la agencia estadounidense antidrogas en México, Nicholas Palmeri, en medio de una investigación sobre su conducta y de un deterioro de la cooperación con el Gobierno del país latinoamericano, reportó el periódico The Washington Post.

De acuerdo con el rotativo, la investigación en torno a Palmeri se produjo en 2022 en un momento crítico en que la cooperación bilateral contra el narcotráfico se había deteriorado bajo el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, mientras las muertes relacionadas con los estupefacientes en Estados Unidos se elevaban a niveles récord.

La remoción de Palmeri dejó a la oficina regional de la DEA en Ciudad de México –que supervisa las operaciones de la agencia en ese país y en Centroamérica- sin un director residente de tiempo completo por lo menos durante seis meses.

La contraloría interna del Departamento de Justicia reveló que había descubierto un uso indebido de fondos de la DEA asignados a labores de investigación por parte del director regional, entre otras irregularidades, lo que había derivado en que la persona en cuestión fuera “removida en última instancia” de la agencia.

La dependencia decidió no presentar cargos penales contra el funcionario, asegura en el informe.

La DEA abrió una segunda investigación para determinar si Palmeri había tenía relaciones indebidas con abogados de capos del narcotráfico, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el diario.

Hijo de Joe Biden y el consumo de drogas

Cabe recordar que el hijo del presidente Joe Biden ha revelado que sufrió adicciones a las drogas y no se dio a conocer de dónde las conseguía.

En mayo de 2013, Hunter Biden se unió a la Reserva Naval de EU y en febrero de 2014 fue dado de baja de la Marina por dar positivo por cocaína.

También hay fotos de Hunter con los dientes devastados por el uso de crack.

Las fotos muestran sus dientes arruinados mientras está sentado en la silla de un dentista, y Biden sonriendo con nuevas carillas dentales mientras tira del cabello de una mujer con poca ropa.