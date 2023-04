AMLO cuenta fábula del alacrán y el sapo al hablar de su error al impulsar a Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador contó una fábula de un alacrán y un sapo al hablar del error que cometió al impulsar a Lilly Téllez al Senado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El mandatario fue cuestionado sobre lo sucedido ayer cuando Téllez increpó a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia de la República, durante el acto de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

Hace unos días me decía Jesús Ernesto ‘a ver papá has cometido errores como Presidente’. Le contesté muchos, cometemos errores, le explicaba, no a detalle, gente que recomendé y que nos traicionaron”, narró.