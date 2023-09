AMLO critica propuesta de Xóchitl Gálvez de privatizar Pemex

MÉXICO.- Después de transferir el liderazgo de la 4T a Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "me ayudan muchos mis adversarios", incluyendo a Xóchitl Gálvez, quien busca la presidencia en la coalición del Frente Amplio por México.



Sin mencionar a Xóchitl Gálvez, López Obrador aseguró que "la señora" ha dicho que "va a privatizar Pemex": "Me ayuda".



En su conferencia mañanera de este viernes 8 de septiembre en Palacio Nacional, el Presidente también afirmó que Xóchitl Gálvez expresó que "los de Chiapas no trabajan más de ocho horas".



O que quiere su asesor principal, que no voy a mencionar; bueno, ese sí lo puedo mencionar, Fox, acabar con los programas sociales, con la pensión, además porque me consta, cuando nosotros iniciamos lo la pensión a adultos mayores cuando fui jefe de gobierno, él declaró siendo Presidente que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia"