AMLO critica portada de Proceso pero niega censura

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en pantalla la portada de la edición 2269 del semanario Proceso donde criticó el hecho de que mostrará un cuerpo siendo posiblemente cremado.

Desde Palacio Nacional, el mandatario precisó que no se consideraba censura, sino la expresión de su opinión y abonaba al debate público.

Además, en alusión a Julio Scherer García, uno de los fundadores de la revista dijo “No, no, no. Si viviera don Julio se volvería morir ¿Saben por qué lo hago? Se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso. Y también lo digo con todo respeto ¡es Alarma! Aquella publicación de mis paisanos los Pagés […]”.

La edición empezó a circular el 25 de abril, en sus habituales formatos impreso y digital. López Obrador apuntando a la imagen del equipo funerario con el encabezado: "Fase 3. La pesadilla" indicó:

Lo siento mucho pero lo tengo que exhibir, es como metiendo un cuerpo […] a un crematorio… Miren eso, me va a decir que es censura ¡No! Y ofrezco disculpas, pero no lo puedo omitir”.

Agregó “Ahora sí, rienda suelta al análisis ¿está bien? ¿Es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética?”.

Sobre el debate público y la censura manifestó “Yo no censuro nada, nada, nada, prohibido prohibir. Pero sí hay que debatir todo esto. Es lo mismo de los que no cumplen con las reglas sanitarias: no es nada más que se les multe, eso hasta se ríen. Les produce cosquilla. Que aquí se diga es mejor”.

Finalmente, le solicitó al portavoz de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas que retirará la diapositiva de la portada debido a que “está fuertísima”.

Las declaraciones del jefe de Estado fueron a raíz del cuestionamiento sobre las tres conferencias de prensa presenciales que diariamente se llevan a cabo en Palacio Nacional, sin transitar a un formato virtual.

Esto después de que el 24 de abril, reporteros que asisten al Informe Técnico Diario a cargo de Hugo López-Gatell, fueron informados de que un asistente en días previos dio positivo a coronavirus.

