AMLO contempla ayuda de Cuba ante coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que si es necesario se pedirá ayuda al gobierno de Cuba para que médicos y enfermeras de la isla puedan venir a México a apoyar el plan contra la pandemia del coronavirus Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional señaló que esta ayuda será para el envío de médicos y enfermeras especializados en terapia intensiva.

“Tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como con los gobiernos del mundo. Nos ha ayudado el gobierno chino, tenemos relaciones de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y también mantenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba”.

“Sí hay pláticas para si es necesario pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva, ellos tienen enfermeras y médicos especializados en terapia intensiva. Es en el caso de que se requiera.

“Tenemos ahora dos etapas, dos momentos, ya muy avanzados en su preparación lo que tiene que ver con el sector salud, las camas, los ventiladores, los especialistas, ese plan va muy bien y les diría que aunque aun no estamos en la etapa más difícil, estamos con recursos de más, tenemos más camas, más ventiladores, más especialistas de los que necesitamos hoy, solo en el sector salud. No se puede decir que el sector salud, los institutos, los hospitales del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE estén llenos, no tenemos eso, afortunadamente, tenemos espacios, capacidad de atención”.

“Lo segundo que es el refuerzo: si se llenan los hospitales, que espero que no suceda -toco madera- si fuese así tenemos el Plan marina y el Plan DN-III, y lo tercero es la aplicación de capacidades tanto en salud como en las Fuerzas Armadas.

“Y en esa ampliación de capacidades podría estar el solicitar al gobierno de Cuba su apoyo para el envío de expertos especialistas”, agregó.