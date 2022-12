AMLO considera que ministros apoyarán su reforma electoral, pero “son libres”, aclara: “Cada quien tiene que asumir su responsabilidad”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apoyarán la reforma electoral si la oposición alega inconstitucionalidad, pues se cuidó de no violar las Constitución, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario su expectativa en la Corte de aprobarse en el Congreso de la Unión su reforma electoral y de llegar una controversia al poder Judicial de parte de la oposición.

Pues yo sí pienso que van a apoyar en la Corte, porque se está cuidando de que no se viole la Constitución y pues es un asunto de principios. Nosotros no vamos a hacer nada que viole la Constitución, por eso es una reforma limitada, muy acotada, porque no se permitió la reforma constitucional y estamos cuidando que no haya ninguna contradicción con lo que establece la Constitución”, contestó.