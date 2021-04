AMLO confirma y defiende cambios en libros de texto gratuitos

CIUDAD DE MÉXICO.-En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que su administración buscará hacer cambios en los libros de texto gratuitos proporcionados por la SEP.

AMLO indicó que uno de los objetivos de los próximos ejemplares es que en ellos "estén claros en los principios básicos para ser buenos ciudadanos".

Humanismo, tronco común para que sí se llega a ser astronauta, científico, experto en medicina o en cualquier rama, se tenga siempre una base humanista, para siempre estar pensando en los demás, en la sociedad”, señaló el presidente.

Además, recordó "necesitamos volver al civismo, la ética, la filosofía, la historia. Es que, qué caracterizó entre otras cosas al periodo neoliberal, el individualismo, el aspirasionismo, el triunfar sin escrúpulos morales, el que no tranza no avanza, entonces tiene que haber fraternidad y se tiene que insistir que solo siendo buenos podemos ser felices y el amor al prójimo y preceptos universales, que no solo tienen que ver con doctrinas o corrientes religiosas".

Luego de que un reportero le preguntara a López Obrador si podía adelantar un ejemplo de algo que ya esté definido que se modificará, el presidente añadió que hay un equipo muy bueno que está trabajando en los próximos libros, en donde "no hay nada de extremismos porque eso no ayuda".

El titular del Ejecutivo rechazó que estos cambios se hagan “al vapor” porque desde hace año y medio se formó una comisión (aprobada por el Congreso) y hay una comisión de contendidos en la SEP. “Desde que llegamos al gobierno lo hemos plantead, no es nuevo, nada más que ya llegó el tiempo”, puntualizó.