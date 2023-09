AMLO confirma que López-Gatell busca candidatura y que “él va a despedirse”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, va a despedirse del cargo para contender por una candidatura, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario informó que en total son “como 10” los funcionarios públicos que le han dicho que quieren una candidatura de elección popular, entre ellos López-Gatell.

El que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno, ya me han notificado algunos que van a retirarse, como 10. Me dijo el doctor López-Gatell”, confirmó.