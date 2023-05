AMLO confirma que Encinas fue espiado, pero niega que sea la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.-Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, sí le comentó que fue espiado, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien descartó que fuera obra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Sí me lo comentó y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie. No sé sabe quién”, dijo.

López Obrador descartó que quien haya espiado a Encinas Rodríguez sea la Sedena con Pegasus.

Nosotros no espiamos, no somos iguales. Y no torturamos, y en este Gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos”, aseguró.

El Presidente aprovechó para cuestionar al grupo de hackers Guacamaya, que logró hackear a la Sedena y dar a conocer varios documentos.

“¿Quién está financiando eso?, ¿son mexicanos?, ¿son extranjeros?, ¿por qué no se da a conocer la fuente?”, cuestionó.