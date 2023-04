AMLO confirma que Covid se le complicó y se desmayó; reaparece ante especulaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció ante las especulaciones sobre su salud para confirmar su desmayo por complicaciones de Covid a través de un video desde Palacio Nacional que publicó en sus redes sociales.

Me da mucho gusto comunicarme con ustedes, como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud", señala al inicio de su mensaje.

AMLO menciona que tiene Covid y se le complicó porque se fue a una gira "muy intensa" que empezó en Veracruz, y hubo cambios de clima, después estuvo en Chetumal, Cancún y en Mérida donde destaca que “le hizo crisis” pues se le bajó de repente la presión estando en una reunión evaluando el Tren Maya.

López Obrador confirmó que se desmayó sin perder el conocimiento debido a la complicación de Covid y que su presión bajó repentinamente.

Me quedé dormido, fue una especie de 'váguido', llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento, si tuve esa situación de desmayo transitorio por baja de presión.