AMLO compartirá mensajes a través de Facebook, mientras no lo censuren, afirmó durante gira en Guerrero

MÉXICO.- De gira en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el uso del presupuesto público con fines político-electorales y señaló que continuará subiendo mensajes a Facebook.

“Que cualquier ciudadano pueda participar libremente en el partido que más le importe, le convenga, de acuerdo con su manera de pensar, de acuerdo con su criterio; libertad completa y no condicionar los apoyos a la militancia a un determinado partido”, expresó.

Según lo publicado por La Jornada, el mandatario defendió el derecho a mantener comunicación en las redes y dijo que mientras no haya censura, continuará con sus mensajes a través de Facebook.

“Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos, y como los vamos a subir al ‘Feis’ (Facebook), mientras no nos censuren, vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al ‘Feis’. Entonces me dicen que sean breves”, señaló el Presidente.

En la inauguración el plantel de la Escuela de Ingeniería Agroforestal de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, el presidente López Obrador recordó que no será dirigente permanentemente.

“No hay que caer en el necesiriato, en decir quién me va a sustituir”, mencionó, según el texto de La Jornada.