AMLO compara a Javier Milei con Carlos Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha llamado a los argentinos a llevar a cabo una resistencia civil pacífica frente al nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, al que ha comparado con el exmandatario Carlos Menem.

En una rueda de prensa AMLO había calificado previamente la elección de Milei como un "autogol", aunque expresó respeto por la decisión de los electores.

El mandatario mexicano aconsejó al pueblo argentino evitar provocaciones y abogó por la eficacia política de la no violencia y la resistencia civil pacífica. Instó a no exponerse y evadir el acoso, pero subrayó que esto no implica renunciar a expresar protestas legítimas.

Protestan contra Milei

A pesar de la elección de Milei como presidente electo, diversas organizaciones civiles y sindicatos argentinos llevaron a cabo protestas en noviembre contra el político de ultraderecha, quien ha anunciado medidas como recortes de gastos, privatización de empresas estatales y la dolarización de la economía. Estas protestas podrían continuar en el futuro.

López Obrador expresó su desacuerdo con las políticas del nuevo presidente argentino y las comparó con experiencias pasadas, mencionando las similitudes con las acciones de expresidentes como Menem en Argentina y Salinas en México. Menem gobernó Argentina entre 1989 y 1999, periodo marcado por la estabilización cambiaria y la convertibilidad del peso al dólar, seguido por una recesión económica con consecuencias negativas.

Las decisiones de Milei han generado comparaciones en redes sociales con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en México (1988-1994).

Cabe destacar que, a pesar de las críticas de López Obrador, la Cancillería mexicana había felicitado previamente a Milei por su victoria y expresó la intención de mantener una relación "constructiva" con su administración, a pesar de las diferencias ideológicas.