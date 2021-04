AMLO celebra que EU comparta sus vacunas de AstraZeneca

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este martes que el Gobierno de Estados Unidos haya decidido enviar 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a otros países.

Yo celebro que el presidente (Joe) Biden haya decidido poner a disposición de otros países, sobre todo los que más lo necesitan, 60 millones de dosis de vacunas", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

López Obrador recordó que Estados Unidos tenía "como política producir sus vacunas y utilizarlas nada más para ciudadanos estadounidenses".



"Y ahora han decidido que se entreguen vacunas a países que ayuden a otros países”, agradeció el presidente, cuando se presentan graves olas de contagios en países como la India.

Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó en una rueda de prensa la decisión de Estados Unidos de compartir esta vacuna que no se está utilizando en el país porque no ha sido aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).



Además, explicó que será este organismo el que determine que las dosis son seguras para su envío al exterior.



Aclaró, no obstante, que los envíos de AstraZeneca no serán inmediatos y llevarán semanas, incluso meses, hasta que la FDA revise y dé las autorizaciones.



Al final de la conferencia matutina, el presidente López Obrador agradeció a Estados Unidos, pero también a otros "pueblos hermanos" como Rusia, China, la India o Cuba, por el apoyo brindado durante la pandemia.



México, junto a Canadá, fue pionero en recibir vacunas de AstraZeneca por parte de Estados Unidos, tras firmar un acuerdo el 18 de marzo.



Entre finales de marzo y principios de abril, en dos embarques, llegaron a México hasta 2,72 millones de dosis de AstraZeneca cedidas por Estados Unidos.



El acuerdo fue tan aplaudido como criticado porque se dio en plena ola migratoria hacia Estados Unidos y con el anuncio de México del despliegue de miles de efectivos para controlar el flujo de personas hacia el país vecino del norte.