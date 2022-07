AMLO celebra llamado de Iglesia a jornadas de paz; “no basta rezar pero ayuda”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el comunicado de la Iglesia Católica de convocar a una jornada de paz.

En su conferencia matutina el presidente López Obrador avaló la convocatoria eclesiástica en la construcción de un camino de justicia y reconciliación ante la violencia en el país.

Recordó el tema "No basta rezar", de Los Guaraguao, una canción "de mis tiempos en las ciencias sociales" que pidió que se reprodujera en el Salón Tesorería.

Dice así más o menos: ‘No basta rezar, no, no, no basta rezar para conseguir la paz’. Sí... no basta rezar pero... ayuda, ayuda", expresó López Obrador al recordar que cuando estuvo en la oposición convivió con sacerdotes progresistas.