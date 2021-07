Mañanera de AMLO: López Obrador califica de cínica y de caras duras a la Alianza PAN-PRI-PRD que busca denunciarlo ante la OEA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como muy cínico y de caras duras, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la intención de la Alianza PAN-PRI-PRD el ir a denunciar ante la OEA el involucramiento del “narco” en el proceso electoral.

Podemos ser responsables pero no culpables, ademas estamos asumiendo esa responsabilidad trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad con otro método”, declaró el presidente mexicano.

En su conferencia matutina el mandatario fue cuestionado sobre la intención de la alianza PAN-PRI-PRD en acudir a la OEA con expedientes de personas amenazas, lesionadas o asesinadas por el “narco” en el proceso electoral.

AMLO destaca que abrieron entre el 99.96% y 99.98% de casillas

“Veo que es propaganda, ahora se le llama publicidad porque no hay elementos, y solo podría yo responder con un dato, el día de la elección se instalaron más de 160 mil casillas en el País el 99.96% o 99.98% de las programadas, solamente no se instalaron 30 en ciertos lugares de siete municipios”, declaró López Obrador.

Cuando hablan que domina el “narco” en el país y que hay ingobernabilidad pues a la mejor estaban refiriéndose o pensando en lo que sucedía anteriormente en donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco eran lo mismo, expuso.

No había ninguna frontera y se le olvida a nuestros adversarios a los conservadores que van a ir a la OEA de que está preso en EU el que estaba de Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón”, agregó.

Hereden cárteles del narcotráfico

López Obrador criticó la decisión del expresidente Felipe Calderón de declarar la guerra al narco buscando la legitimidad con el Gobierno de Estados Unidos, lo que desató mucha violencia en el País.

En el mismo sexenio que el señor García Luna (Genaro, ex secretario de Seguridad) era el hombre poderoso que protegía a la delincuencia organizada”, expuso.

Combaten las causas del “narco”

“Llegamos al Gobierno y nos encontramos todas estas bandas, todos estos grupos y estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz no con los métodos de ellos, no con el exterminio, no con masacres, no con la guerra, atendiendo las causas que originaron la violencia en el País”, dijo.

Y qué fue lo que originó la violencia en el país, se preguntó López Obrador, la corrupción, la desigualdad económica y social, el abandono de los jóvenes, entonces sí vamos poco a poco avanzado pero a lo seguro para pacificar al país.

El mandatario agregó que combaten al “narco” atendiendo las causas y que los adversarios tienen derecho de acudir a manifestarse.