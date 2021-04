AMLO busca desaparecer organismos autónomos; “no tienen razón de ser”, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su gobierno ya se encuentra alistando una iniciativa de Ley para desaparecer a los organismos autónomos.

El mandatario señaló que estos organismos solo ven por sus intereses propios y no por la seguridad de las personas que son víctimas de distintos delitos.

Todos esos organismos autónomos que sólo ven para arriba, que sólo voltean a ver a los de arriba, que no les importa el pueblo, pues no tienen razón de ser, si nada más están pensando en cómo defender a las telefónicas y no defender a la gente que es extorsionada, que es secuestrada, que es asesinada, ¿para qué sirven?”, dijo.