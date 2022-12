AMLO asegura que se cuidará seguridad en Palacio Nacional; aclara que la gente que la ha burlado "no tiene intención de dañar" 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se cuidará más la seguridad de Palacio Nacional en las mañaneras, pero aclaró que quienes la han burlado, no tienen la intención de hacer daño.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el reporte que recibió luego de que el lunes un exmilitar lograra burlar la seguridad e ingresar hasta las inmediaciones de Salón Tesorería durante la conferencia matutina.

Sí, sí, pero vamos a cuidar eso. Pero la gente no está en el ánimo de hacer daño. Además, fíjate que tratas este tema, ¿cuántos se manifestaron?, ya no hablemos de la cantidad, pero no se rompió un vidrio. Estamos hablando de muchísima gente, todos en orden, respetuosos, creativos, contentos, felices; era una fiesta, nada de pongan la valla porque ahí vienen los marros y a romper vidrios y el soplete, no, la gente, la mayoría, muy consciente”, dijo.