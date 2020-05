AMLO asegura que por culpa de su promedio perdió la mención honorífica

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por culpa de su promedio como estudiante universitario perdió la mención honorífica a su trabajo de tesis, "Proceso de Formación del Estado Nacional en México".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó las enseñanzas y anécdotas con maestros que influyeron en su vida y trayectoria política hoy que se conmemora el Día del Maestro.

Una de esas maestras fue la politóloga Paulina Fernández Christlieb, quien primero fue su compañera de aula y luego asesora de tesis.

"Paulina Fernández, fue primero mi compañera de escuela, llevamos clase juntos de Partidos Políticos y grupos de presión, y daba la clase mi maestro Octavio Rodríguez Araujo… Fuimos compañeros, pasa el tiempo, yo termino como pasante, me tuve que ir al Instituto Nacional Indigenista, no me recibí, no hice la tesis, me voy allá seis años, regreso por una circunstancia especial, y hago mi tesis para recibirme…"

Y añadió: "Presento el examen, hay una parte que le dicen que se salga el estudiante, para deliberar y habían acordado darme mención honorifica por mi tesis, y ven que el registro que tenía de promedio 7.8 y no 8, porque fue muy difícil para mí estudiar, no se puede dar mención si no es arriba de 8".

Luego en su cuenta de Twitter el mandatario aclaró que no sabía sobre el fallecimiento de Paulina Fernández Christlieb.

El mandatario también destacó la formación que recibió del profesor Octavio Rodríguez Araujo, maestro emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.