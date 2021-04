AMLO asegura que médicos y enfermeras públicos y privados en primera línea contra Covid-19 se vacunaron

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Médicos y enfermeras del sector público y privado en primera línea contra Covid-19 fueron vacunados, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina el mandatario criticó la marcha de ayer de médicos que exigen ser vacunados y la atribuyó a la manipulación de sus adversarios políticos.

“En atención a Covid se vacunaron a médicos y enfermeras del sector público y el sector privado porque es mucha la manipulación haciendo campaña para echarnos a los médicos encima diciendo que no los vacunamos y a los médicos privados, que no los vacunamos. Ahí están convocando a manifestaciones”, dijo.

López Obrador acusó a sus opositores de ser quienes están detrás de las marchas de médicos privados, incitadas por la "propaganda de la prensa fifí y medios conservadores” y criticó que a las manifestaciones no acuden miles a marchar y sólo unos cuantos.

“No reunieron gente, y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir: ‘a mí me vacunas’, no, si no te corresponde, no. A sí no. ‘Como soy médico y me pongo mi bata blanca voy a los medios de comunicación, voy al Reforma, al Universal, voy a los programas de radio, ¡que barbaridad como no van a vacunar a los médicos!”, dijo.

El Presidente aseguró que los médicos que están en primera línea en la lucha contra Covid-19, fueron los primeros que se vacunaron.

“Claro que los médicos que están atendiendo a enfermos Covid hay que vacunarlos y fueron los primeros, los vamos a seguir vacunando y se está haciendo una revisión para eso. Pero no es ‘a ver voy a presionar’, como hay elecciones y hay un partido que quiere sacar raja de todo”, dijo.