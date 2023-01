AMLO asegura que hay denuncias penales por "episodios anormales" en el Metro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya existen denuncias por lo que llamó "episodios anormales" que han tenido lugar en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México.

El mandatario detalló durante su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional que, no puede dar más detalles sobre las denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, luego del anuncio que se reforzaría la seguridad en el Metro con la ayuda de 6 mil 60 elementos de la Guardia Nacional.

Se está haciendo la investigación, lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada porque si hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la Fiscalía la que tiene este caso, estos casos", señaló.