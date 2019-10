AMLO asegura que el Estado puede enfrentar al crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que el Estado mexicano tiene la capacidad de enfrentar cualquier amenaza a la población, al responder cuestionamientos sobre el fallido operativo del 17 de octubre para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Al defender una vez más su estrategia contra la delincuencia y la inseguridad en el país, López Obrador aseguró que "el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad, a los ciudadanos".

Lo que queremos es que podamos resolver los problemas sin violencia. Que no se violen derechos humanos, que se use la fuerza de forma regulada, que no haya ese afán autoritario, fascistoide que prevalecía de querer exterminar, arrasar, acabar con el contrario, sino que cuidemos la vida de todos y al mismo tiempo se garantice la paz", declaró.