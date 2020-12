AMLO asegura que a dos años de su gobierno ya se sentaron las bases de la transformación

CIUDAD DE MÉXICO.- Las bases de la transformación del País ya están sentadas en los dos años de su gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su informe en Palacio Nacional.

“Ya están sentadas las bases de la transformación a dos años de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo: sentar las bases para la transformación de México”, dijo.

López Obrador aseguró que ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia y se garantizan las libertades y el derecho a disentir.

“Transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales”, dijo.

El mandatario aseguró que es evidente que sí se ha avanzado y su gobierno ha resistido al enfrentar la “peste de la corrupción que tanto daño ha causado al pueblo”.