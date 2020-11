AMLO asegura que México no dio nada a cambio a EU por Cienfuegos; el general llega a México en libertad, cancillería

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-México no dio nada a cambio para que el fiscal de Estados Unidos solicitara que se desestimen los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición, no hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento y yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo escuchar nuestro planteamiento y rectificar”, dijo.