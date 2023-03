AMLO asegura que Deer Park opera bien tras reporte de incendio

CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO asegura que Deer Park funciona bien tras incendio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la refinería Deer Park opera bien tras el incendio que ayer reportó Pemex el cual –dijo- posiblemente no fue cosa grave.

Puede ser, no los he visto y no me los reportaron, posiblemente no haya sido una cosa grave, porque si no me hubiesen dicho".