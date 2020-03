AMLO asegura que Coparmex se parece al PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se pasa porque todos los días ataca a su gobierno y ya parece un sector del PAN.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que hoy al iniciar una gira de trabajo en Bahía de Banderas y Tijuana, no quiere a nadie en el aeropuerto y quien vaya a recibirlo será porque lo enviaron sus adversarios políticos.

Pidió a sus seguidores no dar motivos a sus adversarios para que no lo critiquen que en plena contingencia por el coronavirus no respeta las medidas de sana distancia o va a comer a fondas.

“Voy a Tijuana, quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está uno de un partido conservador, que todos los días se dedica a atacar... lo voy a decir, el presidente de Coparmex que parece un sector del PAN, no vayan a querer estar ahí y mandarnos gente”, dijo el mandatario.

Finalmente agregó: “Y si digo lo del señor de Coparmex es porque se pasa”.