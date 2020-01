AMLO asegura a EZLN que Tren Maya no afectará a nadie

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó los señalamientos del EZLN de defender las tierras indígenas que pudieran ser afectadas por la construcción del Tren Maya como propaganda, debido a que no cuentan con sustentos debido a que la obra traerá beneficios para la región sureste.

“Estaba yo leyendo que se meten con nuestras tierras estamos dispuestos a dar nuestras vidas. No es real eso, no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, menos a las comunidades indígenas, es mucha propaganda, es mucha carga ideológica, pero nosotros no somos así”, aseguró López Obrador.

Además, aseguró a que los dirigentes del EZLN les hace falta información sobre las acciones que el Gobierno Federal ha emprendido a favor de las comunidades indígenas, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, el cual ha beneficiado a 80 mil campesinos de Chiapas.

Por eso me extraña, “que vamos a defender con nuestra vida la tierra”, pero son libres de plantear lo que consideren”, dijo.

El presidente subrayó que hoy las comunidades indígenas de todo el País reciben apoyo como nunca, por lo que dijo no tener problema de conciencia puesto que lleva más de 40 años trabajando por los pobres y los indígenas.



Con información de Excélsior