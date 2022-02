AMLO apoda a Enrique Krauze “El mesías del conservadurismo”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Enrique Krauze como “El Mesías del Conservadurismo” en réplica de haberlo llamado “El Mesías Tropical” en 2006.

Además de acusar a Krauze de ser el jefe de un grupo de intelectuales orgánicos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal criticó el mensaje que escribió Enrique Krauze en su cuenta de Twitter, en donde señaló que en un futuro, el juicio final será cuando los hijos y nietos pregunten: "¿dónde estuviste, qué dijiste, qué hiciste cuando cientos de miles de mexicanos morían por la criminalidad tolerada o la pandemia mal gestionada? Ése, y no otro, será el Juicio final".

En Palacio Nacional, López Obrador criticó el trabajo de historiador de Krauze al negar que en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se haya asesinando a más mexicanos que en el Pofirirato, aseveración que el escritor ha hecho, dijo.

El señor Krauze es como el jefe de un grupo de intelectuales orgánicos; es el director de la revista Letras Libres y tenía mucha relación con los gobiernos anteriores, se le compraba como 10 mil revistas, le compraba el gobierno mensuales y libros. Es un empresario, pero también con fama de intelectual, de historiador. No voy a dejar de repetir porque no invento, no miento, lo que dijo en un artículo en el periódico Reforma, porque también escribe en ese medio conservador, dijo que se habían registrado más asesinatos con Gustavo Díaz Ordaz que con Porfirio Díaz.