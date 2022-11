AMLO “aplaude” a opositores por proteger intereses y no al pueblo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará su “Plan B” de reforma a la ley secundaria al Congreso de la Unión este fin de semana sin esperar la votación de su reforma electoral, aunque reconoció que por esa vía será “muy poco” lo que pueda modificar.

López Obrador adelantó que su propuesta de cambios al sistema electoral mexicano a través de la reforma electoral que se encuentra en la Cámara de Diputado “no va a permitirse” y aplaudió a quienes promovieron “el INE no se toca”.

Muy poco, por ejemplo, no puedo, no podemos porque no es reforma Constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. ¡Aplauso para el bloque conservador!, porque van a seguir habiendo 500 diputados o sea 300 electos de manera democrática de manera directa y 200 de lista, o sea esto por la defensa al INE, ¡aplauso!”, dijo.

Indica AMLO que no puede violar la Constitución

López Obrador reconoció que nada de eso “lo puedo hacer, porque no está en la Constitución. Eso no va a permitirse”.

“¡Aplauso no se puede quitar dinero a los partidos! ¡Aplauso van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral!”, exclamó.

El mandatario pidió “el aplauso más fuerte”, porque van a votar “en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo, ese es ¡aplauso más fuerte!, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula y del poder político”, dijo.

“¡Aplausos!” pide AMLO para defensores del “INE no se toca”, no esperará a votación de Reforma Electoral y va por “Plan B”. Foto: Captura de pantalla

El Presidente cuestionó “¿para qué espero?” al resultado de la discusión y votación de su iniciativa de reforma electoral, pues “es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo, bueno se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto está claro que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener el control”.

No violará Constitución, afirma

López Obrador dijo que propondrá una reforma a la ley secundaria que le permita hacer algunos cambios, sin violar la Constitución.

“Entonces lo que vamos hacer proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la Constitución; por ejemplo, el que no se compren los votos”, explicó.

El Presidente previó que es probable que sus opositores acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar invalidar su reforma electoral vía leyes secundarias.

“Y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley, en caso de aprobarse la que yo voy a presentar. Hay formas de hacerlo, lo tengo bien analizado”, indicó.