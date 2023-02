¿Por qué AMLO apareció en juicio de Genaro García Luna?

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador apareció en el último día del juicio de Genaro García Luna, luego de que su abogado César de Castro lo mencionara.

Esto ocurrió cuando de Castro señaló a Gabriel Regino, ex colaborador de AMLO, por supuestamente recibir 7 millones de pesos de parte de El Rey Zambada, para presuntamente financiar su campaña vs Vicente Fox Quesada.

Sin embargo, las fechas no coinciden, ya que la campaña de AMLO vs Vicente Fox nunca existió, pues no compitió a la presidencia contra el candidato panista, ya que en ese momento (2000) se desempeñaba aún como jefe de gobierno de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), entonces conocido como Distrito Federal (DF).

López Obrador participó en su primera contienda electoral para ser presidente en 2006, cuando ganó Felipe Calderón, luego en 2012, donde Enrique Peña Nieto resultó vencedor y finalmente en 2018 cuando el tabasqueño fue electo.

Rey Zambada negó haber financiado campaña de AMLO pese a insistencia

Jesús “El Rey” Zambada subió este martes de nuevo al estrado para una jornada intensa de interrogatorio de la defensa, que le preguntó directamente si el cártel de Sinaloa dio dinero al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para una campaña contra Vicente Fox, a lo que Zambada dijo que no.

La defensa recordó a Zambada que en julio de 2013 declaró haber entregado 7 millones de dólares a Gabriel Regino, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, para entregárselo a López Obrador. “No pude haberlo dicho porque no es verdad”.

El abogado César De Castro le insistió si no recordaba que a través de Regino mandó dinero a López Obrador, entonces jefe de gobierno saliente del Distrito Federal, para su campaña de 2006.

Zambada dijo recordar que Regino recibió dinero señalando que “según era para una campaña, pero no de López Obrador”. Y le reclamó al abogado que lo quisiera forzar a decir algo que no había dicho.