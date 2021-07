Mañanera de AMLO: Guardia Nacional resguardará camiones de “Gas Bienestar”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional (GN) vigilará y resguardará los camiones que repartan los cilindros de gas de la próxima empresa estatal "Gas Bienestar".

En su mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador recordó que cuando el Gobierno federal inició el combate contra el robo de gasolina, no solo hubo bloqueos, sino también sabotajes "porque buscaban dejarnos sin abasto".

-"¿Se evitarán los atracos a la nueva empresa de gas?", se preguntó.

Son varias medidas; una, fijar un precio máximo, pero no ayudaría mucho porque no cumplieran y no vamos a tener miles de inspectores para eso; lo segundo es, aun con escala, hacer vigilancia para que no se venda más caro; y lo tercero es la competencia, que es lo que consideramos mejor, porque si se diga el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de competir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato", respondió el Presidente.