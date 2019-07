AMLO anuncia creación de Instituto de Salud para Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que promoverá una iniciativa de reforma de la Ley de Salud para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual sustituirá al Seguro Popular con el fin de dar atención médica a quienes no están asegurados.



Durante su visita al estado de Nayarit, el mandatario reafirmó su decisión de tener dos sistemas de salud: El formado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para los asegurados, y el Instituto de Salud para el Bienestar, que atenderá a quienes no tienen ningún tipo de seguridad social.

Conferencia de prensa matutina, desde Tepic, Nayarit. https://t.co/MCOUGRtJ1F — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 de julio de 2019



López Obrador aseguró que su Gobierno busca garantizar el funcionamiento del nuevo sistema de salud pública y dijo que la Secretaría de Salud se encargará de la coordinación normativa de todas las instituciones del sector.

Del mismo modo, recalcó que las personas sin seguridad social tendrán derecho a una pensión única de calidad con medicamentos gratuitos, no solo del cuadro básico.En cuanto al Instituto de Salud para el Bienestar, dijo que tendrá a su cargo la aplicación de políticas del programa IMSS Bienestar, el cual no desaparecerá.Además, dijo, será esta institución la que se encargue del abasto y distribución de medicamentos y aseguró que, de ser necesario, se creará una distribuidora "para que nunca falten medicinas".Del mismo modo, se encargará de supervisar que no falte personal de salud en todos las unidades médicas del País, para lo que se hará un censo para saber cuántos médicos existen actualmente.Asimismo, aplicará un plan para regularizar a los trabajadores del sector salud pues, dijo, hay 80 mil personas trabajando por honorarios.

Los cambios, dijo, deberán aplicarse de inmediato y la Secretaría de Hacienda apoyará con los recursos necesarios, para lo cual se utilizará el Fondo de Protección contra gastos catastróficos que es de 80 mil millones de pesos (4 mil 209 millones de dólares).Finalmente, dijo que el Instituto contará con un "equipo pequeño, pero no burócratas corruptos" para su operación, que serán designados por la Secretaría de Salud.El 14 de diciembre del año pasado, López Obrador presentó un programa de salud para garantizar la atención sanitaria y los medicamentos gratuitos para todos los ciudadanos.Y el pasado 9 de abril anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.