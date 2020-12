AMLO al PAN: “No se preocupen, nosotros no hacemos fraude, no nos hemos robado elecciones”

CIUDAD DE MÉXICO.- Que no se preocupen “nosotros no hacemos fraude, no nos hemos robado elecciones”, contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) que pidieron ayer al Instituto Nacional Electoral (INE) vigilarlo.

Grupo Healy preguntó al mandatario sobre la petición del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados al INE de vigilar que no favorezca a candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a través de declaraciones, programas sociales y hasta de sus giras.

No somos iguales, es de dominio público de cómo cuando ellos estaban en el gobierno usaban el presupuesto y el dinero para apoyar a sus candidatos, y a su partido. Que no se preocupen, nosotros no hacemos fraude, no nos hemos robado elecciones, así de sencillo y vamos a ser respetuosos de las leyes electorales”, dijo.

López Obrador precisó que el próximo año saldrá de gira a donde la legislación electoral se lo permita.

“Voy a ir donde este permitido de acuerdo con la ley electoral y voy hacer también lo que la ley me permita, no puedo violar la ley, vamos ser respetuosos y que se garanticen elecciones libres y limpias”, dijo.

El mandatario aclaró que quien haga fraude el la elección del próximo año irá a la cárcel “trátese de quien se trate”.

“Que no estén pensando que es como antes y de que nos vamos hacer como antes de la vista gorda, porque nosotros no somos tapadera, alcahuetes, ni cómplices de nadie. Que vayan pensando que hay una nueva realidad, eso es lo que tienen que estar pensando”, indicó.