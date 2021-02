AMLO agradece a legisladores por reforma eléctrica y reitera apoyo a Sonora con subsidio a la Luz

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores la aprobación de su iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

La iniciativa fue aprobada ayer con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones.

“Agradeciendo a los legisladores y diputados de que ayer se aprobó la reforma a la Ley de Energía Eléctrica para fortalecer a la CFE (Comisión Federal de Electricidad); yo sé que algunos no les gusta, que quisieran poner a la CFE en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo”, dijo.

López Obrador indicó que gracias a la contrarreforma eléctrica se podrá garantizar que no se incremente el precio de la electricidad y de las gasolinas.

“Se acaban los gasolinazos, los aumentos desmedidos al precio de la Luz. Para garantizar eso tenemos que fortalecer a Pemex (Petróleos Mexicanos) y a la CFE, rescatarlas”, dijo.

El mandatario afirmó que con la reforma “ya no habrá apagones” y “vamos a seguir apoyando a Sonora para que en épocas de mucho calor, puedan contar con energía eléctrica a precios justos. Si no fortalecemos a la CFE, eso no se garantiza”.