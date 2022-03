AMLO agradece a Slim por llamado a unidad y respeto a la investidura presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Carlos Slim por su llamado a la unidad y respeto a investidura presidencial.

El presidente López Obrador celebró y agradeció el mensaje del empresario Carlos Slim Helú porque para sacar adelante al país todos los sectores deben actuar en unidad, responsabilidad y con seriedad.

La mayoría de los empresarios están entendiendo que son nuevos tiempos y actúan de forma responsable, los empresarios son indispensables para el desarrollo del país, no se podría solo con inversión pública sacar adelante del país, se requiere de la inversión privada, del sector social, de la economía de los trabajadores, unirnos todos y es lo que estamos haciendo y se va avanzando".

Slim ve México desunido por ideologías

Hace un par de días el ingeniero Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, dijo que en México desafortunadamente hay desunión y conflictos por cuestiones ideológicas o hasta caprichosas, "lo que daña" al país; consideró "estúpida" la confrontación y pidió trabajar juntos y en unidad por el bien de México para salir del subdesarrollo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo celebró el mensaje de Carlos Slim porque "tiene que haber respeto a la institución a la investidura presidencial. A mí no me impuso la cúpula económica como era antes, no me impusieron lo medios, yo fue electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimo".

Señaló que el directivo de Grupo Carso y otros empresarios entiende lo anterior, sin embargo, hay quienes están dedicados a atacar su gobierno.

Esto que vemos de los Claudios X González, los expresidentes Felipe Calderón, (Vicente) Fox menos, (Enrique) Peña (Nieto) no habla y muchos que están atrás que tiran la piedra y esconden la mano, porque la doctrina de ese grupo reaccionario es la hipocresía. Tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad y eso es lo que expresó Slim y se lo agradezco".

AMLO aclara que a Slim no le están condonando impuestos

Aseguró que lleva una buena relación con Slim y no coincidimos en todo, y no le estamos condonando impuestos, nada.