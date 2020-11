AMLO afirma que vacuna contra Covid-19 será “gratuita y universal”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Los últimos informes sobre el avance del suministro de una la vacuna “gratuita y universal” contra del Covid-19 en México es alentador, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que esta mañana el canciller Marcelo Ebrard Casaubón informará que es probable que en diciembre arranque la vacunación en México con la vacuna de Pfizer, el mandatario se mostró optimista.

“Vamos avanzando, esto que se informa sobre las vacunas es alentador. México es de los promotores mundiales en que la vacuna se distribuya con equidad. Tenemos finanzas sanas para atender la pandemia y comprar las dosis de vacuna que se necesiten. La vacuna será gratuita, universal”, dijo.

Grupo Healy preguntó al mandatario su opinión sobre las estimaciones del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington que indican que en México las muertes por Covid-19 podrían llegar a 145 mil en marzo próximo y en el peor escenario, hasta 152 mil.

“Bueno, nosotros no deseamos eso, desde luego. Estamos trabajando para que disminuya el número de fallecimientos, logramos evitar que se saturaran los hospitales. Ahora, a pesar de que en algunos estados hubo incremento de los casos, hemos mantenido camas, equipos médicos, siguen los trabajadores de la salud actuando con responsabilidad y humanismo”, contestó.

López Obrador descartó algún riesgo de que la pandemia rebase la capacidad hospitalaria en el País.

“No hay ningún riesgo de que nos rebase la pandemia y que no tengamos donde atender a los enfermos. Lo que se está buscando ahora en una nueva fase, es reducir el numero de fallecidos, que los que se infecten, al ir de manera oportuna en los hospitales reciban la mejor atención”, dijo.

En cuanto a las proyecciones sobre las muertes por Covid-19 en México, consideró que se trata de una “situación dolorosa” que se utiliza para alimentar “el amarillismo”.

“Se presta mucho al amarillismo. En Estados Unidos en los principales diarios llevan su registro de fallecidos, en todos lados; entonces, se presta mucho al amarillismo, al tráfico con el dolor humano, hasta con propósitos políticos para demeritar el trabajo de los gobiernos”, dijo.

El mandatario insistió en qué hay más fallecidos por Covid- 19 en otros países de Europa que en México.

“Pero eso no lo vamos a dar a conocer; sin embargo, existe la información. Deseamos de todo corazón que la gente no sufra, pues son nuestras familias, las de nuestros amigos, conocidos. No hay cosa más sagrada que la vida”, indicó.