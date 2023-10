AMLO afirma que sólo le queda un compromiso por cumplir: resolver caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- De los 100 compromisos que hizo al asumir su gobierno, sólo le queda uno por cumplir, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A un año de que entregue la Banda presidencial, el mandatario afirmó que sólo le queda resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Yo hice 100 compromisos y sólo me queda uno, que es ese: Ayotzinapa. Además estoy haciendo cosas a las que no me comprometí y muchísimas más”, dijo.